ABD'den Ukrayna hükümetine 500 milyon dolarlık doğrudan bütçe yardımı

ABD'nin Ukrayna hükümetine 500 milyon dolarlık doğrudan bütçe yardımı yapacağı açıklandı.

ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy telefon görüşmesi yaptı.

Görüşme sonrası Twitter hesabından bir paylaşım yapan Zelenskiy, ABD Başkanı Biden ile "spesifik savunma desteği"ni ve "yeni bir geliştirilmiş yaptırım paketi"ni konuştuklarını söyledi.

Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada ise Biden'ın ABD'nin Ukrayna hükümetine 500 milyon dolarlık doğrudan bütçe yardımı yapmayı planladığını söylediği belirtildi.

Açıklamada "Liderler ABD'nin Ukrayna'nın ana güvenlik yardımı taleplerini yerine getirmek için 24 saat nasıl çalıştığını, bu silahların çatışma üzerindeki kritik etkilerini, ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla yardım için ek kapasiteler belirleme çabalarını görüştü" denildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Ayrıca Başkan Biden, Başkan Zelenskiy'ye ABD'nin Ukrayna hükümetine doğrudan bütçe yardımı olarak 500 milyon dolar sağlama niyetinde olduğunu bildirdi. Bakan ayrıca geçen hafta açıklanan ek yaptırımları ve insani yardımı da gözden geçirdi" denildi.

Açıklamada Zelenskiy'in Rusya ile müzakerelerinin durumu hakkında Biden'ı bilgilendirdiği kaydedildi.