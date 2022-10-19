ABD'den Türkiye'de patron temsilcilerine 'yaptırım' ziyareti

ABD'nin terör finansmanıyla mücadele konusunda yetkilisi, Hazine Bakan Yardımcısı Elizabeth Rosenberg ile ABD Dışişleri Bakanlığı'nın terörle mücadeleden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Erik Woodhouse, Pazartesi günü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni (TOBB), Salı günü de Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nu (DEİK) ziyaret ederek Türk şirketlerinden Rusya'ya yönelik yaptırımların delinmesine dahil olmamalarını talep etti.

BloombergHT'den Gözde Kuyumcu'nun haberine göre, Salı günü İstanbul’da gerçekleşen basına kapalı toplantıda DEİK’ten iş insanları ile yaklaşık 1 saatlik toplantı yapıldı. Yaklaşık 60 kişinin katıldığı toplantıda içinde BM kararlarının da olduğu ambargolar ele alındı. Ardından ABD Hazine Bakanlığı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda "hassasiyeti" ifade edildi.

Yaptırımlarla alakalı olarak ABD'li yetkililer, yaptırıma uğramış kişiler ve firmaların listesinin sürekli kontrol edilmesi istendi. Bunların kontrolünün düzenli şekilde sağlanması ve Rusya'ya yönelik ambargoların Türkiye üzerinden ihlal edilmemesi için karşılıklı fikir alışverişi yapıldı.

Bloomberg'in haberine göre, iki ABD'li yetkilinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile de görüştüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri ile de görüşeceği belirtildi.