ABD'den Türkiye ve 5 ülkeye 'dijital hizmet vergisi' misillemesi

ABD'de Joe Biden yönetimi Türkiye, İngiltere, İtalya, İspanya, Hindistan ve Avusturya'nın Facebook, Amazon gibi şirketlere uyguladığı Dijital Hizmet Vergisi nedeniyle bu ülkelerden toplam 2 milyar dolarlık ithalata yüzde 25 ek gümrük vergisi (tarife) getirdi. Ancak uluslararası müzakereler devam ederken sözkonusu tarifelerin askıya alınacağı açıklandı.

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, yaptığı yazılı açıklamada sözkonusu altı ülkenin dijital hizmet vergilerine dair yapılan incelemede "ABD'li şirketlere karşı ayrımcılık yapıldığı" sonucuna ulaşılması üzerine bu kararın alındığını kaydetti. Ancak ek gümrük vergilerinin "müzakerelere zaman tanımak için" askıda olacağı belirtildi.

ABD Ticaret Temsilciliği tarafından yayımlanan listeye göre, İngiltere'den toplam 887 milyon dolar, İtalya'dan 386 milyon dolar, İspanya'dan 323 milyon dolar, Türkiye'den 310 milyon dolar, Hindistan'dan 118 milyon dolar ve Avusturya'dan 65 milyon dolarlık ithalat ürününe yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulanması öngörülüyor.

Yayımlanan listeye göre tarifeden Türkiye'den ithal edilen bazı halılar, nevresim ve ev tekstili ürünleri, granit ve taş cinsleri, porselen ve seramik ürünleri ve altın ile gümüş takılar etkilenecek.

Şirketler misilleme çağrısı yapmıştı

Sözkonusu karar ABD'de Amazon ve Facebook'un da aralarında olduğu en büyük internet tabanlı şirketleri temsil eden lobi gruplarının Washington yönetimini Türkiye'nin de aralarında olduğu bazı ülkelerin uyguladığı dijital hizmet vergisinin kaldırılması için müzakerelerde bulunmaya çağırması, bu vergilerin kaldırılmaması durumunda ABD'nin ek gümrük vergisiyle misilleme yapması çağrısının hemen ardından geldi.

Türkiye’de 1 Mart 2020’den itibaren uygulamaya giren Dijital Hizmet Vergisi düzenlemesine göre, Türkiye'deki hasılatı 20 milyon TL'den ve dünya genelindeki hasılatı 750 milyon Avro veya muadili yabancı para karşılığı TL'den fazla olanlar, yüzde 7,5 oranında dijital hizmet vergisi mükellefi olmuşlardı.

ABD'nin bu kararı, G7 ülkelerinin maliye bakanlarının İngiltere'nin başkenti Londra'da Cuma ve Cumartesi büyük teknoloji şirketlerine uygulanan vergiler ve ABD'nin küresel asgari kurum vergisi önerisi dahil vergiler hakkında yapacakları görüşmelerin öncesinde geldi.

Tai yaptığı yazılı açıklamada dijital vergiler ve diğer uluslararası vergi konularında "çok taraflı bir çözüm" bulmaya odaklandıklarını öne sürdü.

Tai "Bugünkü tedbirler gelecekte gerektiğinde ABD Ticaret Kanununun 301’inci bölümü kapsamında ek gümrük vergisi uygulama seçeneğini korurken müzakerelerde ilerleme kaydedilmesine de zaman tanıyor" dedi.