ABD’den Sırbistan ve Kosova’ya 'taviz' çağrısı

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price yaptığı yazılı açıklamada “Amerika Birleşik Devletleri, Kosova ve Sırbistan liderlerinin Kosova'daki mevcut krize bir çözüm konusunda AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile mutabakata varmamalarından dolayı hayal kırıklığına uğradı” ifadesini kullandı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi adil bir uzlaşmaya varmak için AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak ile birlikte çalışmaya çağırdıklarını belirten Price, “Hem Başbakan Kurti'nin hem de Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic'in, zaten kırılgan olan bir bölgede onlarca yıllık güçlükle kazanılmış barışı tehlikeye atmamak için tavizler vermesi gerekecek” değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Sözcüsü Price, Kosova'nın araç plakası cezaları da dahil olmak üzere, gerilimi tırmandıracak her türlü önlemi derhal askıya alması çağrısında bulunduklarını kaydederken “Her iki taraf da provokatif adımlardan kaçınmalı, AB destekli diyalog kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeli ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşmak için yapıcı bir şekilde angaje olmalıdır” tavsiyesinde bulundu.

Kosova ile Sırbistan arasında bir süredir kimlik kartları ve araç plakaları dolayısıyla artan gerginlik üzerine Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic ile Kosova Başbakanı Albin Kurti, dün Brüksel’de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile ayrı ayrı ve üçlü görüşmelerde bir araya gelmişti.

Görüşmede gerginliği düşürecek bir çözüm üzerinde anlaşma sağlanamamıştı. (AA)