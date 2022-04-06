ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar: Rus bankaları ve Putin'in kızları listede

ABD Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlara yenilerini eklediğini duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın en büyük finans kurumu Sberbank ve en büyük özel bankası Alfa Bank'a "tam yaptırım" getirildi. Buna göre iki bankanın ABD finansal sistemindeki varlıkları dondurulacak. ABD'li kişilerin bu bankalarla iş yapması yasaklanacak.

Enerji sektöründeki işlemlere muafiyet

Ancak ABD'li yetkilinin gazetecilere yaptığı açıklamaya göre Sberbank'a getirilen yaptırımlar enerji sektöründeki işlemler için uygulanmayacak.

ABD ayrıca Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'i de yaptırım kapsamına aldı.

ABD'nin yeni yaptırımları ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yetişkin kızları ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un eşi ve kızını da hedef alıyor.