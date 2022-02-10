ABD'den RTÜK kararına tepki

ABD Dışişleri Bakanlığı, Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) üç uluslararası medya kuruluşunun Türkçe internet sitelerine lisans başvurusu yapma şartı getirmesi sonrasında Türkiye’ye basın özgürlüğünü güvence altına alma çağrısı yaptı.

VOA'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü yazılı açıklamasında, ‘’Türkiye'deki basın özgürlüklerine ilişkin endişelerimiz ayrıntılı kanıtlara dayanıyor. Türkiye'yi basın özgürlüğüne saygı duyması ve bunu güvence altına alması için uyarmaya devam ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

RTÜK, 9 Şubat’ta, VOA, Deutsche Welle ve Euronews’un Türkçe yayın bölümlerinin lisans başvurusu yapması, aksi takdirde internet yayınlarının engellenmesi için mahkemeye başvuru yapma kararı almıştı.