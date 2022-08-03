ABD'den 'Putin'in sevgilisi' olduğu iddia edilen Kabaeva'ya yaptırım

Rusya vatandaşı bazı kişilere yönelik yaptırımlar listesini güncelleyen ABD Hazine Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "sevgilisi" olduğu iddia edilen eski ritmik jimnastikçi Alina Kabaeva'yı da yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin (OFAC) "Kremlin bağlantılı elitler" ile büyük birçok uluslu şirketi yaptırım listesine aldığı, bir yata da bloke koyduğu kaydedildi.

Yaptırım listesine eklenen isimler arasında dünyaca ünlü jimnastikçi Alina Kabaeva'nın yer aldığı belirtilen açıklamada, Kabaeva'nın "Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma'nın eski bir üyesi ve Putin ile yakın bir ilişkisi olduğu" anımsatıldı.

Açıklamada, Kabaeva'nın "Kremlin yanlısı" televizyon, radyo ve basın kuruluşu olan Ulusal Medya Grubu'nun şu anki başkanı olduğu kaydedildi.

39 yaşındaki Özbekistan asıllı Alina Kabaeva'nın Putin'in sevgilisi olduğu ve en az 3 çocuğunun annesi olduğu iddia edilmiş, Kremlin sözkonusu iddiaları yalanlamıştı.

Kabaeva ile birlikte bir dizi Rusya vatandaşına uygulanan yaptırım bu kişilerin ABD'deki varlıklarının dondurulmasını ve ABD vatandaşlarının bu kişiler ile iş yapmalarının yasaklanmasını öngörüyor.

Kabaeva 2004'te Atina'da düzenlenen olimpiyatlarda ritmik jimnastik alanında altın madalya kazanmıştı.

ABD Nisan ayında Kabaeva'yı yaptırım listesinden son dakikada çıkarmıştı.

Kabaeva Mayıs ayında İngiltere tarafından yaptırım listesine alınmıştı.