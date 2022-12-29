ABD'den Osman Kavala açıklaması: Derin hayal kırıklığı içindeyiz

Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'nin ise 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldığı kararın istinafta onaylanması sonrası ABD'den açıklama geldi.

DW Türkçe'nin haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada istinaf mahkemesi kararından "derin üzüntü ve hayal kırıklığı duyulduğu" belirtildi. Bakanlık sözcü vekili Vedant Patel yaptığı açıklamada, "Daha önce de söylediğimiz gibi Osman Kavala'ya haksız yere verilen mahkumiyet kararı, insan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğü ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Türkiye'ye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına riayet ederek Osman Kavala'yı ve keyfi bir şekilde hapiste tutulan diğer tutukluların hepsini serbest bırakması çağrımızı yineliyoruz. Türk halkı, cezalandırılma korkusu yaşamadan insan hakları ve temel özgürlükleri yaşayabilmeyi hak ediyor" ifadelerini kullandı.