ABD'den mikroçip bağımlılığına karşı adım: Çip Yasası imzalanacak

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin'in Tayvan Adası'na yaptığı provokatif ziyaretin ardından karşılıklı sert açıklamalar ve başlatılan askeri tatbikatlar gözleri mikroçip piyasasına çevirdi. Dünyadaki mikroçiplerin yüzde 60'ının Tayvan Adası'nda üretilmesinden ötürü ABD, yerli mikroçip üretimine hız verilmesi için düğmeye bastı.

Rté News'te yer alan bir analize göre ABD Başkanı Joe Biden hükümet sübvansiyonlarının ülkedeki mikroçip üretimini büyük ölçüde genişletmesine olanak tanıyan Çip Yasası'nı önümüzdeki hafta imzalayacak.

"Özellikle tedarik zincirindeki aksama ve bununla ilişkili enflasyon, on yıldan fazla bir süredir hem ABD'de hem de Avrupa'da giderek artan bir endişe kaynağı olan Çin imalatına bağımlılığı çok belirgin hale getirdi" ifadeleri kullanılan analizde, Avrupa Birliği'nin Haziran ayından bu yana benzer bir amacı olan kendi Çip Yasası olduğunun altı çizildi. Buna göre, şu an mikroçiplerin yüzde 9'unu üretebilen Avrupa piyasasında hedef, on yılın sonuna kadar üretimi yüzde 30 düzeyine çıkarmak.

Covid-19'un küresel ticaret sisteminin zayıf noktalarını ortaya çıkardığı belirtilen analizde, "Ukrayna Savaşı enerji kaynaklarımız için felaket oldu. Bir Asya Savaşı çok daha kötü olurdu" denildi.