ABD'den korumalarını VOA Türkçe muhabirine saldırtan Bahçeli'ye tepki

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, VOA Türkçe muhabiri Yıldız Yazıcıoğlu’nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve korumaları tarafından tartaklanmasına tepki gösterdi.

Price, "ABD, Türkiye'de ifade özgürlüğüne yönelik yaygın kısıtlamalardan endişe duymaya devam ediyor " ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price şu açıklamaları yaptı:

"İfade özgürlüğü - gazeteciler dahil ve hatta bazılarının tartışmalı ya da rahatsız edici bulduğu söylemleri içerdiğinde bile - demokrasiyi güçlendirir ve korunması gerekir.

Amerika'nın Sesi haberciliği uzun zamandır objektif haber ve bilgi için hayati bir kaynak olmuştur. ABD, Türkiye'de ifade özgürlüğüne yönelik yaygın kısıtlamalardan endişe duymaya devam ediyor. "

Bahçeli'ye Sinan Ateş sorusu soran gazeteciye korumalardan müdahale

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, VOA muhabiri Yıldız Yazıcıoğlu'nun, Sinan Ateş cinayetine ilişkin sorusuna, "Hadi işine bak, hadi bakayım!" diye tepki göstermişti.

Konuya ilişkin, MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir tarafından yapılan açıklamada, Yazıcıoğlu için "ajan provokatör edasıyla hareket eden şahıs", "yaptığı gazetecilik değil" gibi ifadeler kullanıldı.