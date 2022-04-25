ABD'den 'Kobani' açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Suriye'deki Türkiye destekli silahlı grupların 22 Nisan tarihinde Suriye'deki Kobani, Gre Spi ve Ayn İsa kırsalına yönelik yaptıkları bombardımandan sonra ABD tarafından bir açıklama geldi. ABD'nin Suriye'deki Büyükelçiliği tarafından yapılan İngilizce ve Arapça olarak yayımlanan açıklamada "Kobani'ye yönelik bombardıman raporlarından derin endişe duyuyoruz ve sivil can kayıplarını üzüntüyle karşılıyoruz. ABD, tüm tarafları gerilimi düşürmeye çağırıyor" ifadelerine yer verildi.