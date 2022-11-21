ABD'den İran'a Irak kınaması

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı, sosyal medya hesabından İran'ın Irak'ın kuzeyine gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, "İran'ın bu akşam, Irak, Erbil yakınlarındaki sınır ötesi füze ve insansız hava aracı saldırılarını kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca, "Bu tür ayrım gözetmeyen yasa dışı saldırılar sivilleri riske atıyor, Irak'ın egemenliğini ihlal ediyor ve Irak ile Orta Doğu'nun zorlukla elde edilen güvenlik ve istikrarını tehlikeye atıyor" ifadelerine yer verildi.

Dün gece Erbil'in Koysancak ilçesindeki İran Kürdistan Demokratik Partisi (İKDP) karargahına füze ile Süleymaniye'nin Zırguez bölgesindeki Komele merkezine ise insansız hava aracı ile saldırılar gerçekleştirilmişti.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Biriminden yapılan açıklamada, "İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kürdistan Bölgesindeki Doğu Kürdistan Partilerinin merkez ve karargahlarını bombaladı" ifadeleri kullanılmıştı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, saldırılarda 1 İKDP üyesi hayatını kaybetmişti. (AA)