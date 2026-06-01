ABD’den Çinli şirketlerin yurt dışı iştiraklerine çip kısıtlaması

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ABD, Çin merkezli şirketlerin ülke dışındaki iştiraklerine yapılan yarı iletken sevkiyatlarına yönelik kısıtlamaların geçerli olduğunu bildirdi.

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Sanayi ve Güvenlik Bürosu’nun yayımladığı kılavuzda, gelişmiş yapay zeka çiplerinin ihracatına ilişkin lisans şartlarının merkezi ya da ana şirketi Çin’de bulunan tüm işletmeler için uygulandığı belirtildi.

Büro, açıklamanın, eski Başkan Joe Biden döneminde hazırlanan Yapay Zeka Yayılımı Çerçevesi’nin yürürlükten kaldırılmasının ardından mevcut lisans koşullarının uygulanıp uygulanmadığına ilişkin sorular üzerine yapıldığını duyurdu. Kurum, “Yanıt evet” ifadesiyle mevcut ihracat kontrollerinin yürürlükte olduğunu vurguladı.

Biden döneminin çerçevesi kaldırılmıştı

Biden yönetiminin son günlerinde açıklanan çerçeve, gelişmiş yapay zeka çiplerine erişimi kontrol etmek amacıyla küresel çapta bir lisans rejimi oluşturmayı öngörüyordu. Düzenleme, ABD’nin en yakın müttefikleri dışındaki ülkelere yönelik ihracat üst sınırları da içeriyordu.

Ancak söz konusu plan, başta Nvidia olmak üzere teknoloji şirketlerinin tepkisini çekmişti. Nvidia, düzenlemenin inovasyonu ve sınır ötesi işbirliğini zedeleyeceğini savunmuştu.

Donald Trump yönetimi, çerçeveyi uygulanmadan önce mayıs ayında iptal etmiş, kararına gerekçe olarak “ağır yeni düzenleyici yükümlülükleri” ve bunun Washington’ın diğer ülkelerle diplomatik ilişkilerine vereceği zararı göstermişti.

Nvidia: Satış sürecimiz kurallarla uyumlu

En gelişmiş yapay zeka işlemcileri olan Blackwell GPU’larının Çin’e ihracatı yasak olan Nvidia, açıklanan kılavuzun şirketin mevcut satış ve denetim süreçleriyle uyumlu olduğunu bildirdi.

Şirket sözcüsü El Cezire'ye yaptığı açıklamada, “Kılavuz, NVIDIA’nın satış ve inceleme sürecinin doğru olduğunu teyit ediyor. Mevcut yaklaşımımızla uyumlu olarak, kontrollü ürünlerin Çin Halk Cumhuriyeti merkezli şirketlere gönderilmesi için lisans gerekiyor” dedi.

‘Açık kapı’ tartışması

Biden yönetiminde teknoloji politikası üzerine çalışan eski Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Chris McGuire, Trump yönetimini Çinli şirketlere ihracat kontrollü çipleri satın alabilecekleri bir açık kapı bırakmakla suçladı.

McGuire, X hesabından yaptığı paylaşımda Çinli şirketlerin bu çipleri “muhtemelen büyük ölçekte” satın aldığını savundu. McGuire’a göre, Sanayi ve Güvenlik Bürosu’nun hangi kuralları uyguladığını açıkça belirtecek biçimde ihracat kontrol düzenlemelerini güncellememesi nedeniyle bu sevkiyatlar yasal zeminde gerçekleşti.

McGuire, yeni açıklamanın Çin merkezli şirketlerin Çin dışındaki iştiraklerine Blackwell sevkiyatlarını yeniden yasa dışı hale getirdiğini, ancak bu süreçte ne kadar sevkiyat yapıldığının görülmesi gerektiğini belirtti. McGuire ayrıca, kurumun açıklamasında bu açık üzerinden çip satın alan şirketlerin söz konusu çipleri kullanmayı durdurmak zorunda olmadığının belirtilmesinin, sevkiyatların gerçekleştiğinin kabulü anlamına geldiğini savundu.

Yapay zeka rekabetinde çip savaşı

ABD, yapay zeka alanındaki üstünlük mücadelesi kapsamında Çin’e yüksek teknoloji tedarikini sınırlayan çok sayıda karar almıştı. Washington ve Pekin arasındaki rekabet, özellikle gelişmiş yarı iletkenler ve yapay zeka çipleri üzerinde yoğunlaşıyor.

Buna karşın Trump, Aralık ayında Nvidia’nın H200 çipini Çin’e satmasına izin vereceğini duyurmuştu. H200, Nvidia’nın en gelişmiş çipi olmasa da daha önce Çin’e ihracatına izin verilen en gelişmiş model olan H20’den yaklaşık altı kat daha güçlü kabul ediliyor.