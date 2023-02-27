ABD'den Çin'e arabuluculuk tepkisi

Çin’in Rusya-Ukrayna savaşında arabuluculuk rolüne soyunmasının ardından ABD’den karışık tepkiler gelmeye devam ediyor. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin’in Rusya-Ukrayna savaşı karşısında takındığı tavrın ülkeyi uluslararası arenada “tuhaf bir konuma ittiğini” ileri sürdü.

Sullivan, Rusya’ya herhangi bir Çin askeri yardımının “gerçek bir maliyeti” olacağını da sözlerine ekledi.

Geçen hafta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin’in Rusya’ya silah yardımı yapacağı konusunda ülkesinin güçlü şüphelere sahip olduğunu belirtmişti.

ABD Başkanı Joe Biden ise Çin’in Rusya’ya silah yardımı yapacağını düşünmediğini söyleyerek, beklenenden daha yumuşak bir açıklamada bulunmuştu.

Çin ise arabuluculuk planında yol almaya devam ediyor. Putin’in müttefiki Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Şi Cinping’in davetlisi olarak salı günü Çin’e gidecek.

'Kesin bir yanıt yok': Covid-19 laboratuvardan mı sızdı?

CNN’e konuşan Sullivan’a, The Wall Street Journal gazetesinde yer alan ABD Enerji Bakanlığı'nın "Covid-19 salgını büyük olasılıkla bir laboratuvar sızıntısından kaynaklandı" sonuçlu raporu soruldu.

Sullivan, istihbarat topluluğunda bu konuda değişik görüşler olduğunu, ancak emin olacak kadar yeterli bilgi bulunmadığını belirtti. ABD Başkanı Joe Biden’ın, istihbarat birimlerini bu sorunun temeline inmek için defalarca yönlendirdiğini kaydeden Sullivan, "Daha fazla bilgi edinirsek, bunu Kongre ve Amerikan halkıyla paylaşacağız. Ancak şu anda istihbarat camiasından bu soruya dair 'kesin bir cevap' çıkmış değil" dedi.

WSJ, Enerji Bakanlığı'nın yakın zamanda Beyaz Saray'a ve önemli Kongre üyelerine sağladığı gizli bir istihbarat raporuna göre, Covid-19 virüsünün büyük olasılıkla Çin'deki bir laboratuvardan kaza ile sızdığını düşündüğünü yazmıştı.