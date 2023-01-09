ABD'den Brezilya'daki Kongre baskınına kınama

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçilerinden aşırı sağcı yüzlerce kişinin Ulusal Kongre'ye baskın düzenlemesini kınadı.

Blinken, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Brezilya Devlet Başkanlığı, Kongre ve Yüksek Mahkemesi'ne yönelik bugünkü saldırıları kınadıklarını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Demokratik kurumlara şiddet kullanarak saldırmak hiçbir zaman kabul edilemez. Brezilya Devlet Başkanı Lula'nın bu tip eylemlere derhal son verilmesi çağrısına katılıyoruz."

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da, benzer bir paylaşımda bulunarak, ülkesinin "Brezilya'da demokrasiyi baltalamaya yönelik her türlü çabayı kınadığını" belirtti.

"Başkan Biden durumu yakinen takip ediyor" ifadesini kullanan Sullivan, Brezilya'nın demokratik kurumlarına destek verdiklerini kaydetti. Sullivan, "Brezilya demokrasisi şiddetle sarsılmayacak" değerlendirmesinde bulundu.

Reuters: Güvenlik güçleri tam kontrolü sağladı

Brezilya'nın başkenti Brasilia'da gösteri düzenleyen Bolsonaro yanlısı aşırı sağcı yüzlerce kişi, Kongre binasına doğru yürüyüş başlattı. Polis barikatını aşan grup çevreye zarar vererek içeri girdi.

Bölgeden gelen haberlerde, göstericilerin aynı zamanda Başkanlık Sarayı ve Yüksek Mahkeme binalarına da baskın düzenledikleri, olaylara polisin göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettiği belirtiliyor. Bolsonaro destekçileri orduya müdahale çağrısında bulunuyor.

Öte yandan Reuters'ın haberine göre Brezilya'da güvenlik güçleri Devlet Başkanlığı, Kongre ve Yüksek Mahkeme'de tamamen kontrolü sağladı.

Lula: Faşist fanatikler

Olayların olduğu sırada resmi ziyaret için Sao Paulo'da bulunan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva yaptığı açıklamada "faşist fanatikler"in Devlet Başkanlığı, Kongre ve Yüksek Mahkeme'ye düzenlediği saldırıları kınadı.