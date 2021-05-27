ABD'den Biden-Putin zirvesi öncesinde 'Açık Semalara dönüş yok' mesajı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Haziran ayında Cenevre zirvesinde gündeme gelmesi beklenen konulardan biri olan Açık Semalar Anlaşması'na Joe Biden yönetiminin yeniden katılma niyetinde olmadığını Moskova'ya iletti.

ABD menşeli AP'nin haberine göre, karar ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman tarafından Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'a Perşembe günü iletildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı mesajı aldığını doğruladı.

ABD Mayıs 2020'de Donald Trump döneminde anlaşmadan çekilme kararı almıştı. ABD anlaşmayı Kasım ayında resmen terk etti. Biden iktidara geldiğinde kararın gözden geçirilmesini emretti ve Washington'un yeniden katılma olasılığını gündeme getirdi.

Konunun, 16 Haziran'da Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Cenevre'de yapılan görüşmede gündeme gelmesi bekleniyordu.

Günün erken saatlerinde Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere silah kontrol anlaşmasını kurtarma zamanının hızla tükenmekte olduğunu söyledi.

Açık semalar anlaşması nedir?

Açık Semalar Anlaşması, 1992 yılında Rusya ile Batı arasında imzalanmış ve 2002'de yürürlüğe girmişti. Anlaşma, imzacıların diğer katılımcıların toprakları üzerinde silahsız gözetleme uçaklarını açıkça uçurmasına izin verdi. O zamandan beri bu kapsamda 1.500'den fazla uçuş gerçekleşti.