ABD'den alternatif 'tahıl koridoru' girişimi: 'Türkiye ve diğer müttefiklerle görüşülüyor'

Rusya'nın Tahıl Anlaşması'ndan çekilmesinin ardından alternatif bir plan üretmek için ABD'nin Türkiye ile de görüşme halinde olduğunu belirtildi.

ABD merkezli Wall Street Journal, ABD'nin alternatif bir rota belirlemek için Türkiye ile görüştüğünü yazdı.

WSJ'nin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre; ABD'nin alternatif bir tahıl ihracat rotası oluşturmak için Türkiye, Ukrayna ve bölgedeki diğer müttefiklerle görüşmelerde bulunduğu aktarıldı.

Haberde tahıl anlaşmasının sona ermesinden sonra öne çıkan alternatif rota ise Tuna Nehri olarak gösterildi. Buna göre, Romanya limanlarına taşınacak olan Ukrayna tahılının buradan da dağıtımının gerçekleştirileceği belirtildi.

Söz konusu planın Tahıl Anlaşması'ndan daha yavaş ve daha maliyetli olduğunun atlını çizen WSJ, bir diğer konunun ise güvenlik olduğuna vurgu yaptı.

ABD'li yetkililer gazeteye, Tuna Nehri üzerindeki Ukrayna limanlarına gidip gelen gemileri korumak için askeri seçeneklerin de değerlendirildiğini söyledi.