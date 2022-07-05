ABD’deki saldırının ardından Highland Park bölgesine uçuş kısıtlaması getirildi

ABD’nin Illinois eyaletindeki Highland Park’taki Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırının ardından Highland Park hava sahasına uçuş kısıtlaması getirildi.

Silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 31 kişi yaralanmıştı. Bazı kişilerin, saldırının ardından çıkan panik sırasında yaralandıkları belirtilmişti.

Saldırgan henüz yakalanamazken, Federal Havacılık İdaresi, Highland Park hava sahasına geçici uçuş kısıtlaması getirildiğini duyurdu. Highland Park Polis Departmanı yönetimindeki "yardım uçakları" hariç kısıtlamanın yerden 3 bin fit yükseklikte ve 8 kilometre yarıçapında geçerli olduğu belirtildi.