ABD'deki orman yangınında iki kişi yaşamını yitirdi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Siskiyou ilçesinde başlayan McKinney yangını ile mücadele devam ederken, şu ana kadar 50 bin dönümden fazla alanın yandığı belirtildi. Klamath Ulusal Ormanı çevresinde yaşayan 2 binden fazla kişi tahliye edildi.

Yetkililer, yangın bölgesinde bulunan bir otomobilin içinde 2 kişinin cesedine ulaşıldığını aktardı.

Olaya dair açıklamada bulunan Siskiyou Şerifi Jeremiah Larue, cesetlerine ulaşılan çiftin yangından kaçmaya çalışırken yaşamlarını yitirdiğinin düşünüldüğünü belirtti. Çiftin kimlikleri ise ailelerine haber verilene kadar kamuoyu ile paylaşılmayacak.