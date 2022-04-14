ABD’deki orman yangınında 2 kişi hayatını kaybetti

ABD’nin New Mexico eyaletindeki Ruidoso köyü yakınlarında 12 Nisan Salı günü başlayan “McBride” adlı orman yangını hala kontrol altına alınamadı.

İHA'da yer alan habere göre, alevler, Ruidoso köyünde 150’den fazla binada hasara yol açarken, yaşlı bir çiftin evlerinde ölü olarak bulunduğu bildirildi.

Eyalet polisi, ölümlerle ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirirken, hayatını kaybedenlerin kimliklerini açıklamadı.

ABD Tarım Bakanlığı'na bağlı Orman Servisi, Ruidoso köyü yakınlarındaki McBride orman yangınında şimdiye kadar 2 bin 178 hektarlık alanın kül olduğunu ve alevlerin henüz kontrol altına alınamadığını bildirdi.

Yerel yetkililer, nüfusu 7 bin 600 olan Ruidoso köyünde yaşayan en az 5 bin vatandaşın güvenlik nedeniyle evlerinden tahliye edildiğini, çoğunluğu ev olan 15’den fazla yapının yangından zarar gördüğünü açıkladı.

Kaliforniya yangınları: Doğalgaz ve elektrik dağıtım şirketi mağdurlara 55 milyon dolar ödeyecek

Öte yandan, Kaliforniya eyaletindeki doğalgaz ve elektrik dağıtım şirketi Pacific Gas & Electric, Kuzey Karolina'nın eski elektrik hatlarında çıkan iki büyük yangın nedeniyle cezadan kurtulmak amacıyla evi yanan mağdurlara 55 milyon dolar ödemeyi kabul etti

Pacific Gas & Electric şirketi, 2017'den bu yana 30'dan fazla yangının çıkmasından sorumlu tutuluyor. Bu yangınlar sonucunda 23 binden fazla evin ve iş yerinin yandığı ve 100'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Şirket, daha önceki yangınlarda mağdurlara 25,5 milyar dolardan fazla ödeme yapma konusunda anlaşmaya varmıştı.