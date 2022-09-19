ABD'de yarış sırasında düşen uçağın pilotu yaşamını yitirdi

ABD'nin Nevada eyaletinde Pazar günü düzenlenen Reno Hava Yarışları sırasında, bir uçağın alev alıp düşmesi sonucu bir pilot hayatını kaybetti.

Söz konusu kaza, Reno'da yaklaşık 15:45'te meydana geldi. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

Pilotun kimliği henüz açıklanmadı.

Bu yıl Reno-Stead Havalimanı'nda düzenlenen ve 2022 Ulusal Hava Yarışları Şampiyonası ve Hava Gösterisi olarak adlandırılan yıllık etkinliğe çift kanatlı uçaklar, tarihi II. Dünya Savaşı uçakları ve modern askeri uçaklar katılırken düşen uçağın tek motorlu bir uçak olduğu belirtiliyor.