ABD'de uçak kazası: 1 ölü, 9 kayıp

ABD'nin Seattle kentinin kuzeyindeki deniz uçağının düşmesi sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin de kaybolduğu açıklandı.

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ABD Sahil Güvenlik Departmanı, Washington eyaletine bağlı Seattle'ın kuzeyinde bulunan Puget Sound'da bir deniz uçağının düştüğünü açıkladı. Uçakta birisi çocuk olmak üzere 10 kişinin bulunduğu, şu ana kadar yapılan çalışmalarda 1 kişinin cesedine ulaşıldığı belirtildi. Kaza sonucunda 9 kişinin de kaybolduğu duyuruldu.

Associated Press'in haberine göre, uçağın San Juan Adaları'ndaki turizm merkezi olan Friday Harbor'dan Seattle'ın güneyindeki Renton'a uçtuğunu açıklandı. Kazanın yerel saatle 15.11'de gerçekleştiği; dört sahil güvenlik gemisi, bir kurtarma helikopteri ve bir uçağın arama çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, bir kişinin cesedine ulaşıldığını, uçakta bulunan diğer 9 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söylediler.

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