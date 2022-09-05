ABD'de uçak kazası: 1 ölü, 9 kayıp

ABD Sahil Güvenlik Departmanı, Washington eyaletine bağlı Seattle'ın kuzeyinde bulunan Puget Sound'da bir deniz uçağının düştüğünü açıkladı. Uçakta birisi çocuk olmak üzere 10 kişinin bulunduğu, şu ana kadar yapılan çalışmalarda 1 kişinin cesedine ulaşıldığı belirtildi. Kaza sonucunda 9 kişinin de kaybolduğu duyuruldu.

Associated Press'in haberine göre, uçağın San Juan Adaları'ndaki turizm merkezi olan Friday Harbor'dan Seattle'ın güneyindeki Renton'a uçtuğunu açıklandı. Kazanın yerel saatle 15.11'de gerçekleştiği; dört sahil güvenlik gemisi, bir kurtarma helikopteri ve bir uçağın arama çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, bir kişinin cesedine ulaşıldığını, uçakta bulunan diğer 9 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söylediler.