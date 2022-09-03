ABD'de uçak kaçıran kişi gözaltına alındı

ABD'nin Mississippi eyaletinin Tupelo kentinde yerel saatle sabah 5 civarında bir kişi kaçırdığı uçakla tur atmaya başladı. Kentin polis departmanı Facebook'ta yaptığı açıklamada pilotun bir acil durum hattını arayıp "West Main'deki Wal Mart'a kasıtlı olarak çarpmakla tehdit ettiğini" aktardı.

Olayın üzerinden saatler geçtikten sonra uçağın iniş yaptığı belirtilirken polis uçağın pilotunu gözaltına aldı.

Uçuş sırasında polis, pilotla doğrudan görüştüklerini kaydederken Walmart'ı ve yakındaki bir benzin istasyonunu tahliye etmeye başladıklarını açıklamıştı.

İlgili Facebook gönderisinde, "Bu tür bir uçağın hareket kabiliyeti ile tehlike bölgesi Tupelo'dan çok daha geniştir" denildi.

Mississippi Valisi Tate Reeves eyalet kolluk kuvvetleri ve acil durum yöneticilerinin de durumu yakından takip ettiğini söyledi.

Polis uçağın tipik olarak 7 ila 12 yolcu kapasiteli ve iki pervaneli bir uçak olan King Air olabileceğini söyledi.