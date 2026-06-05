ABD'de 'Türkiye ve F-35' tartışması: Rubio 'mümkün değil' dedi, Barrack sözlerinin arkasında durdu

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Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından 2019 yılında F-35 savaş uçağı programından çıkartılmıştı.

AKP iktidarının yeniden programa dahil olmak için çabası yedi yıldır sürerken, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack'ın sorunun birkaç ay içinde çözülebileceğine dair açıklamaları ABD'de tartışma konusu oldu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Türkiye'nin F-35 programına dönüşünün mevcut yasalar nedeniyle mümkün olmadığını söylerken, Barrack ise yaptığı açıklamaların arkasında durdu.

Temsilciler Meclisi'nde tartışma: 'Türkiye F-35 alamayacaksa Barrack neden çıkıp bunu söylüyor?'

Türkiye'nin NATO'nun önemli üyelerinden biri olduğunu savunan Barrack, iki ülke arasındaki ilişkilere ve süren temaslara işaret ederek "sorunun" birkaç ay içerisinde çözüme kavuşabileceğini söyledi.

Barrack'ın bu açıklamaları, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun katıldığı ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin oturumunda gündeme geldi.

Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyesi Dina Titus, Barrack'ın açıklamalarına işaret ederek Rubio'ya şu soruları yöneltti:

"Büyükelçi Barrack'ın söylediği bir şey hakkında size hızlıca bir soru sormama izin verin. Türkiye'nin F-35 programına katılması gerektiğini söyledi. Bu açıklama yasalarla ve köklü politikalarımızla çelişiyor. Dışişleri Bakanı olarak sizin bu konudaki pozisyonunuzun ne olduğunu merak ediyorum. Türkiye F-35'leri alabilir mi, alamaz mı? Nedir durum?"

Rubio Türkiye'nin daha öncesinde F-35 programında yer aldığını hatırlatarak, "Bunları alamıyor olmalarının nedeni, Ruslardan S-400 sistemini satın almış olmaları" dedi. Rubio, Türkiye'ye yönelik yaptırımın devam ettiğini belirtti ve durumun yasalar tarafından düzenlediğini söyledi.

Rubio, Titus'un "Yani alamazlar mı?" sorusuna "Şu anda böyle bir seçeneğimiz yok çünkü bu durum yasalarla, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası her iki hükmüyle de düzenleniyor" dedi.

Titus da bunun üzerine "O zaman büyükelçimiz neden çıkıp bunu söylüyor?" sorusunu yöneltti.

Barrack'tan dikkat çeken paylaşım: Yaptığı açıklamaya sahip çıktı

Rubio'nun Türkiye'nin F-35 programına dönüşünün mevcut yasalar nedeniyle mümkün olmadığını söylemesinin ardından, Barrack'tan bir açıklama daha geldi.

Barrack kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Bakan Rubio’nun Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi'ndeki ders niteliğindeki ifadesi sırasında, bir üye benim geçmişteki bazı açıklamalarıma değindi. Gerçekte söylediğim şey şudur" ifadelerini kullanan Barrack, nisan ayında Fox News'e yaptığı açıklamalara dair haberin linkini paylaştı.

Söz konusu haberde Barrack'ın, F-35 krizine dair açıklamaları yer alıyor.

ABD ile Türkiye arasında uzun süredir devam eden F-35 çıkmazını "delilik" olarak adlandırmanın "açık sözlü bir sağduyu" olduğunu söyleyen Barrack, "Bu durum, yönetimin bir çözüme ulaşma konusunda neden haklı olduğunu tam olarak ortaya koyuyor: Rusya ve Çin'e karşı NATO birliği, ABD'nin temel bir ulusal güvenlik çıkarıdır" iddiasında bulunmuştu.

Barrack açıklamasını şöyle sürdürmüştü: