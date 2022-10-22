ABD'de tek motorlu uçak bir evin üzerine düştü: 2 kişi yaşamını yitirdi

ABD'nin New Hampshire eyaletinde bir havaalanının yakınında tek motorlu bir uçağın bir eve düştüğünü açıklandı.

Keene şehirinde meydana gelen kazada uçaktaki iki kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Sekiz kişinin yaşadığı çok evin bazı bölümleri kazanın ardından alevler içinde kalırken, hane halkından herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Beechcraft Sierra uçağı, yerell saatle 19.00 sularında Keene Dillant-Hopkins Havalimanı'nın kuzeyinde düştü. Kaza, uçak Dillant-Hopkins Havalimanı'ndan ayrıldıktan kısa bir süre sonra meydana geldi.