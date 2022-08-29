ABD'de süpermarkette silahlı saldırı: 3 kişi yaşamını yitirdi

ABD'nin Oregon eyaletindeki Bend şehrinde bulunan bir süpermarkette silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

ABC News'in haberine göre, bölge polisi saldırı şüphelisinin de olay sırasında öldüğünü duyurdu. Polisin ilk tespitlerine göre, şüphelinin alışveriş merkezinin arkasından girdiğinde başlangıçta otoparka ve bir mağazaya ateş açtığı düşünülüyor.

Polis saldırgana kendilerinin ateş açmadığını, olay yerine geldiklerinde şüpheliyi ölü olarak bulduklarını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.