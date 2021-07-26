ABD'de son bir haftada düzenlenen silahlı saldırılarda 430'dan fazla kişi öldü

ABD'de silahlı şiddet verilerini toplayan Silahlı Şiddet Arşivine (GVA) göre, geçen hafta ülke genelinde 915'ten fazla silahlı saldırı oldu.

The Hill'in haberine göre, ABD'de 17-23 Temmuz'da yaşanan silahlı saldırılarda 430'dan fazla kişinin yaşamını yitirdi, 1007 kişi de yaralandı.

Söz konusu tarihler arasındaki silahlı şiddet olayları en çok Illinois (109), Teksas (63), Pensilvanya (59) ve California'da (52) görüldü. Bununla birlikte 2021 yılı içinde 13 bin 500'den fazla silahlı intihar olayı gerçekleşti.

ABD'de bu yıl itibarıyla silahlı şiddet olaylarında, 800'ü 18, 174'ü 12 yaş altı 24 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Bu sayı 2020'de 43 bini aşmış ve son 20 yılın en yüksek seviyesine yükselmişti.