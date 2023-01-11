ABD'de sistem arızası nedeniyle iç hat uçak seferleri iptal edildi

ABD Federal Havacılık İdaresi'nde (FAA) bilgisayar sistemlerinin devre dışı kalması sonucu ülkenin çeşitli bölgelerinde yüzlerce uçuşun aksadığı bildirildi.

FlightAware izleme sitesine göre, ABD'de sabah saatlerinde yaklaşık 760 uçuşta gecikme yaşandı. Sonrasında ülkedeki tüm iç hat seferleri iptal edildi.

AA'da yer alan habere göre, ABD Federal Havacılık İdaresi ise Twitter'dan konuya dair yaptığı paylaşımda, hava görevleri sistemine ilişkin hatanın giderilmeye çalışıldığını açıkladı.

Uçuşların, Hava Misyonları Sistemi Bildirimi (NOTAM) sisteminde yaşanan hata nedeniyle durduğu aktarıldı.

Konuya ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, olayda siber saldırıya ilişkin bir delil bulunmadığı ve ABD Başkanı Joe Biden'ın olaya ilişkin soruşturma başlatılması talimatı verdiği ifade edildi.

Son kontrollerin yapıldığı ve sistemin yeniden yüklendiğini duyuran FAA, sistemin düzeltildiğini ve Newark Liberty Uluslararası Havalimanı ve Atlanta Havalimanı'nda uçuşların yeniden başladığını aktardı.