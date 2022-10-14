ABD'de silahlı saldırı: 5 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde yürüyüş parkurunda ateş açan saldırgan, aralarında bir polis memurunun da bulunduğu 5 kişiyi öldürdü.

Haber Merkezi

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin başkenti Raleigh kentinde, silahlı saldırı sonucu 1’i polis 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Emniyet güçleri, bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.