ABD'de petrol fiyatı 5 doları aştı

ABD'de "galon başına" petrol fiyatları ilk kez 5 doların üzerine çıktı.

Amerikan Otomobil Birliği tarafından yapılan açıklamada, Cumartesi günü ortalama petrol fiyatının 5 dolar olduğuna dikkat çekildi ve ülkenin batı yakasında, özellikle de California'da söz konusu rakamın çok daha yüksek olduğu belirtildi.

ABD Başkan Joe Biden ise yaşanan fiyat artışından ABD petrol endüstrisini ve özellikle de Exxon Mobil şirketini sorumlu tuttu.

Los Angeles Limanı'nda gazetecilere verdiği demeçte konuşan Biden, petrol sektöründeki şirketlerin kârlarını büyütmek için küresel arz sıkıntısından faydalandıklarından yakınarak "Exxon bu yıl Tanrı'dan daha fazla para kazandı. Sondaj yapmıyorlar. Daha fazla petrol üretmiyorlar ama daha fazla para kazanıyorlar" ifadelerini kullandı.

Exxon Mobil ise Biden'ın sözlerini yalanladı.

ABD'de tüketici fiyatları bir yıl öncesine kıyasla yüzde 8,6 artmış ve bu oran son 40 yılın en yüksek enflasyonu olarak kaydedilmişti.