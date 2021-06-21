ABD'de Onur Yürüyüşü'ne bir araç daldı: 1 ölü, 1 yaralı

ABD'nin Florida eyaletinin güneyindeki Wilton Manor bölgesinde gerçekleşen Onur Yürüyüşü'ne bir aracın dalması sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı.

Onur Yürüyüşü etkinliğine katılan Florida Tarım Komisyonu Üyesi Nikki Fried, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, olayı doğrulayarak araç sürücüsünün gözaltına alındığını aktardı.

Associated Press'e konuşan yetkililer, kazada ağır yaralanan kişinin hastaneye kaldırıldığını, diğer kişininse aldığı yaralar sonucunda yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Yetkililer: Kaza yanlışlıkla gerçekleşti

Açıklama yapan yetkililer, aracı süren kişinin Onur Yürüyüşü'ne destek verdiğini ve yanlışlıkla kaza yaptığını söyledi.

Wilton Manors Belediye Başkanı Yardımcısı Paul Rolli ve Fort Lauderdale Belediye Başkanı Dean Trantalis, ön incelemelere göre yaşananların bir kaza olduğunu belirtti. 77 yaşındaki sürücünün gözaltına alındığını bildiren polis, soruşturmanın sürdüğünü ve şahsa yönelik henüz suç dosyası hazırlanmadığını kaydetti.

Basına konuşan Fort Lauderdale polisi, sürücünün yürüyüşün başladığı sırada aracını yavaşça sürdüğünü, ancak sonradan beklenmedik şekilde hız aldığını aktardı.