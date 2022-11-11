ABD'de Nicole Kasırgası: 4 kişi yaşamını yitirdi

ABD'nin Florida eyaletine ulaşan Nicole Kasırgası nedeniyle şiddetli yağmur ve sel baskınlarının meydana geldi. Kasırga nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Nicole Kasırgası Florida'ya ulaşırken şiddetini azaltsa da deniz suyunun yükselmesi ve dalgaların güçlenmesi nedeniyle sahil şeridindeki bazı evler, temelleri zarar görerek yıkıldı.

Ulusal Kasırga Merkezi, eyaletin kuzeydoğusuna doğru ilerleyen şiddetli fırtınanın Georgia'dan başlayarak önümüzdeki bir iki gün içinde kuzeyde New York'a uzanan geniş bir alanı etkisi altına alacağı bilgisini paylaştı. (AA)