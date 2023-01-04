ABD'de kürtaj haplarının eczanelerde satışı ilk kez onaylandı

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), "mifepristone" adlı kürtaj hapının ABD çapında kürtajın serbest olduğu eyaletlerde satılabileceğini açıkladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, ilacı üreten iki Amerikalı şirket, Danco Laboratories ve GenBioPro, ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, ajansın bu kararını doğruladı.

Gebeliği erken dönemde sonlandırmak için kullanılan iki ilaçtan ilki olan hap, reçeteyle satılmaya devam edecek.

ABD'de cinsel sağlık hakları alanında çalışan Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Guttmacher Enstitüsü'ne göre, ülkede kürtaj uygulamalarının yarısından fazlasında ameliyat yerine haplar kullanılıyor.

Karar, Amerikan Kadın Doğum Uzmanları ve Jinekologlar Koleji adlı meslek örgütü tarafından ileriye doğru "önemli bir adım" olarak nitelendirildi.

"Mifepriston", hamileliğin 10 ila 12. haftalarındaki iki aşamalı kürtaj uygulamasında "misoprostol" adı verilen ikinci bir ilaçla kombinasyon halinde alınıyor.

Kürtaj uygulamasında yaygın olarak kullanılan "misoprostol", eczanelerden reçete ile kolayca temin edilebilen bir ilaç.

ABD'de eczaneler "mifepriston"u satmak için sertifika başvurusunda bulunabilecek ancak kürtajla ilgili yasal tartışmalar eczanelerin hapı satıp satamayacağı sorusunu yeniden gündeme getirebilir.

ABD'de kürtajın yasak olduğu eyaletlerin sayısı bir düzineden fazla. Bu eyaletlerde yaşayan kadınların ilaçla kürtaj yaptırmak için muhtemelen diğer eyaletlere seyahat etmesi gerekecek.