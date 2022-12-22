ABD'de kendisini dindar olarak tanımlayanlar tarihi düşük seviyede

Gallup'un anketine göre, her zamankinden daha az ABD vatandaşı bir dine inanıyor ya da düzenli olarak kilise, cami veya sinagoga gidiyor.

Ankete göre, bir dine inanan ABD'lilerin nüfusun tamamına oranı tarihsel olarak en düşük değere ulaşarak yüzde 81 oldu. Bu oranın nüfusun büyük çoğunluğunu kapsamasına karşın 1944'teki yüzde 98 ile karşılaştırıldığında oldukça düşük bir seviyeye işaret ediyor.

Benzer şekilde, herhangi bir kilise, cami veya sinagog cemaatine mensup olan ABD vatandaşlarının sayısı tüm zamanların en düşük seviyesi olan yüzde 47'ye gerileyerek geçen yıl ilk kez nüfusun azınlığı haline geldi. Kilise cemaatlerine üye olanlar 1970 ila 1990 yılları arasında nüfusun yüzde 70'ini oluşturuyordu.

Kiliselere gidenler pandemide yüzde 45 azaldı

Öte yandan bu durumun sadece dini inancı olanların azalmasından kaynaklanmadığı belirtiliyor. ABC News tarafından yayınlanan habere göre, Covid-19 sırasında pandemi önlemlerinin ilan edilmesiyle kiliselelerdeki ayinlere katılım 2020'den Şubat 2022'ye kadar yüzde 45 düşüş gösterdi.

Öte yandan anket sonuçlarına göre genç ABD'liler, yaşlı nesillere göre daha az dindar. Gallup'un anketine göre, kendisini bir dine bağlı olarak tanımlamayanların oranı 1965 ve 1980 arasında doğanlarda yüzde 25, 1980 ve 2000 arasında doğanlarda yüzde 29 2000 sonrasında doğanlar arasında yüzde 34'lük kesimi oluşturuyor.