ABD'de kar fırtınası: 1000'den fazla uçak seferi iptal edildi

ABD'de yarısına yakını Southwest havayolları şirketine ait olmak üzere 1000'den fazla uçak seferi kar fırtınası nedeniyle iptal edildi.

Havacılık takip şirketi FlightAware'in verilerine göre, ülkede dün akşamdan bu yana toplam 1019 uçuş seferi iptal oldu.

Southwest şirketinin, bu ayın başında da kötü hava koşulları ve yetersiz teknoloji nedeniyle 16 bin 700 uçuş seferini iptal etmesi ABD yönetiminin tepkisine neden olmuştu.

Şirketin, pazartesi sefer programının yüzde 12'sini iptal ettiği bildirildi. Amerikan Havayolları'nın da seferlerinin yüzde 6'sını iptal ettiği aktarıldı.

Salı günü ise ABD'den kalkacak veya ABD'ye varacak olan toplam 797 seferin iptal edildiği açıklandı.

Southwest ve diğer ABD'li havayolları şirketleri, iptal edilen seferler için müşterilerine ücretsiz sefer değiştirme hakkı verdiği belirtildi.