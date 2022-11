ABD'de iki üniversitede grev

ABD'de Kaliforniya Üniversitesi'nde (Berkeley) yer alan 10 kampüsten yaklaşık 48,000 akademik personel, maaşların yükseltilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle greve gitti.

Bir grev daha

ABD'nin New York kentindeki The New School'a bağlı kısmi zamanlı fakültenin sendikası, maaşların yükseltilmesi ve sözleşme koşullarının iyileştirilmesi talebiyle greve gitti. Greve öğrenciler de destek verdi. "Adalet içi korna çal", "Yaşasın işçi-öğrenci dayanışması" ve "Onların çalışma koşulu, bizim öğrenme koşulumuz" pankartlarının taşındığı protestoda sloganlar atıldı, düdük, zil ve davul çalındı. Okula ait yerleşke önündeki protestoya caddeden geçen bazı araç sürücüleri de korna çalarak destek verdi. (AA)