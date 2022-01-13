ABD’de faiz artırımı gündemde

ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranlarını daha fazla artırabileceklerine dair açıklamasının ardından bir dizi Fed yetkilisi de yıl içinde bankanın daha fazla faiz artırımına gidebileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Biden’ın ikinci dönem için Fed başkanlığına aday gösterdiği Powell ABD Senatosu’nda Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtlarken “Enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde kaldığını görürsek, faiz oranlarını zaman içinde daha fazla artırmak zorunda kalırsak, artırırız" demişti.

Financial Times’a konuşan Fed’in Philadelphia Şubesi Başkanı Patrick Harker da enflasyonun yüksek seyretmesi durumunda ABD Merkez Bankası’nın bu yıl içinde üç defadan fazla faiz artırımına gitmesine destek vereceğini açıkladı. Harker gerekirse faiz artırımlarının Mart ayındaki toplantıdan itibaren başlamasını desteklediğini söyledi.

FT’nin haberine göre Fed’in Mart’tan itibaren faiz artırımına gitmesine destek sinyali veren banka yetkilileri arasında bankanın Kansas City, St Louis ve Cleveland şube başkanları da bulunuyor.