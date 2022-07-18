ABD'de demir yolları grevi Biden'ın kararnamesiyle engellendi

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden demir yolları şirketleriyle işçiler arasındaki anlaşmazlığa müdahale ederek Başkanlık Acil Durumu Kurulu (PEB) oluşturulması kararı verdi.

ABD'de demir yolu işçilerinin sözleşme görüşmelerinde anlaşma çıkmamış, işçilerin olası grevi gündeme gelmişti. Demir yolu işçilerinin neredeyse tamamı grev oylaması yaparak sendikalara yetki vermişti. Ancak Biden'ın kararı sonrasında, olası demir yolu grevi engellenmiş oldu.

Reuters'in haberine göre, ABD Başkanı Biden ülke çapında 115 bin demir yolu işçisinin müzakerelerine müdahale ederek, işçilerin grev ve lokavt haklarını ellerinden aldı. Biden, müzakereler için kurulan PEB'e Ira F. Jaffe'yi arabulucu olarak atadı.

Geçtiğimiz hafta Lokomotif Makinistleri ve Tren Makinistleri Kardeşliği isimli sendikalara üye demir yolu işçilerinin yüzde 99,5’i grev eylemine izin verilmesi yönünde oy kullanmıştı. İşçiler yaklaşık üç yıldır sözleşmesiz çalışıyor ve demir yollarındaki çalışma koşullarının oldukça kötü olduğu belirtiliyor.

Öte yandan kimi sendikalar Biden yönetimiyle iş birliği yapmakla eleştirildi. Uluslararası Liman ve Antrepo Sendikası’nın (ILWU) 1 Temmuz’da sona eren sözleşmeye rağmen liman işçilerini iki haftadan uzun bir süredir çalıştırması, ABD yönetimi ile iş birliği içerisinde olduğunun göstergesi olarak yorumlandı.