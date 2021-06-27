ABD'de çöken apartmanda ölü sayısı 5'e yükseldi, 156 kişiden haber yok

Miami-Dade İlçe Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, Florida'nın Surfside kentinde çöken apartmanda ölenlerin sayısının beşe çıktığını, 156 kişiden haber alınamadığını söyledi.

WTHI-TV'nin aktardığına göre Cumartesi akşamı düzenlediği basın toplantısında Levine Cava, "Bugün arama kurtarma ekiplerimiz enkazda başka bir ceset buldu." dedi. Belediye başkanı, "Araştırmamız bazı insan kalıntılarını ortaya çıkardı" diye ekledi. Levine Cava'ya göre, 156 kişiden haber alınamıyor.

Belediye başkanı, "Birinci önceliğimiz arama kurtarma ve elimizden gelen tüm canları kurtarmaya devam ediyor" dedi.

Cuma günü Levine Cava gazetecilere verdiği demeçte, apartman binasının çökmesinin ardından dört kişinin ölü bulunduğunu ve 159 kişinin kayıp olduğunu söyledi.

New York Times Cumartesi günü, Miami yakınlarındaki Champlain Towers South apartmanında yapılan bir mühendis incelemesinin, sahiplerini "büyük yapısal hasar" konusunda uyardığını ve neredeyse üç yıl önce onarım önerdiğini bildirdi. Mühendis Frank Morabito'nun 2018 tarihli raporunda özellikle işaret ettiği kusur, binanın zemin seviyesindeki bir havuz güvertesinin yanında araba sürülmesine izin verilmesiydi. Mühendis bunun "aşağıdaki beton yapısal levhada büyük yapısal hasara neden olduğunu" söyledi.

Surfside belediye başkanı Charles Burkett Perşembe günü, bina yöneticisinin kendisine trajedi anında apartman kompleksinin büyük ölçüde dolu olduğunu ve harabelerin altında yaşayan insanları bulma şansının çok düşük olduğunu bildirdiğini söyledi.