ABD'de bir silahlı saldırı daha: 3 ölü

ABD'nin Maryland eyaletinde 23 yaşındaki bir saldırgan çalıştığı üretim tesisinde 3 kişiyi silahla vurarak öldürdü, bir kişiyi de yaraladı.

Maryland Eyalet Polisi, kaçan saldırganın yaralı olarak yakalandığını, çatışmada bir polisin de yaralandığını açıkladı.

Bu yıl ABD genelinde yaşanan 254. ölümlü silahlı saldırı olan bu olay, ABD Temsilciler Meclisi'nin bireysel silahlanmaya bazı kısıtlamalar getiren bir dizi yasayı kabul ettiği gün meydana geldi. Öte yandan sözkonusu yasaların ABD Senatosu'ndan geçme olasılığının düşük olduğu belirtiliyor.

ABD'de Teksas eyaletine bağlı Uvalde’de 24 Mayıs'ta Robb İlköğretim Okulu'na 18 yaşındaki Salvador Ramos tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 19’u çocuk olmak üzere 21 kişi, New York eyaletine bağlı Buffalo kentinde bir süpermarkete 15 Mayıs’ta düzenlenen silahlı saldırıda ise 10 kişi yaşamını yitirmişti. Söz konusu saldırıların faillerinin de 18 yaşında olduğu açıklanmıştı.