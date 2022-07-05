ABD'de Bağımsızlık Günü kutlaması saldırganı yakalandı

ABD'nin llinois eyaletinde, Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında silahlı saldırı düzenleyerek 6 kişinin ölümüne, 30 kişinin de yaralanmasına neden olduğu belirtilen şüpheli Robert E. Crimo III yakalandı.

Highland Park Polis Şefi Lou Jogmen yaptığı açıklamada, 22 yaşındaki Robert E. Crimo III adlı zanlının yakalandığını açıkladı. Chicago'da gerçekleşen olayın ülkede son yıllardaki en büyük kitlesel saldırı olduğu belirtildi.

ABD'de 2022 yılının her haftasında kitlesel silahlı saldırılar düzenlendi.

4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları dolayısıyla Illinois eyaletinin Highland Park bölgesinde yaşanan silahlı saldırıda ölü ve yaralılar olduğunu açıklamıştı. Saldırıya ilişkin bilgileri güncelleyen Highland Park polisi, önce ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin de yaralandığını açıklamış, daha sonra bu sayıları 6 ölü ve 24 yaralı olarak güncellemişti. Yaralı sayısı ise son olarak 30 olarak açıklandı.