ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı: En az 5 ölü

ABD’nin Illinois eyaletinde yer alan Chicago kentine bağlı Highland Park’ta 4 Temmuz Bağımsızlık Günü yürüyüşü sırasında silahlı saldırı düzenlendi. ABC'nin haberine göre saldırıda en az 5 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Highland Park’ta Bağımsızlık Günü için düzenlenen etkinliğin başlamasından yaklaşık 10 dakika sonra çok sayıda silah sesinin duyulması ile bölgede bulunanlar panikle kaçmaya başladı. Silah seslerinin ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Görgü tanıkları en az 20 el silah sesi duyduklarını söyledi.

Highland Park Belediye Başkanı Nancy Rotering, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Highland Park’taki Bağımsızlık Günü kutlamalarının iptal edildiğini duyurarak, “Highland Park polisi, Highland Park şehir merkezindeki bir olaya müdahale ediyor. Festival iptal edildi. Lütfen şehir merkezinden uzak durun” dedi.

ABC'nin haberine göre yetkililer saldırıda en az 5 kişinin öldüğünü, 16 kişinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Silahlı saldırganınsa halen polis tarafından arandığı belirtildi.