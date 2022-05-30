ABD'de Askerleri Anma Günü'ne silahlı saldırı: 1 ölü, 7 yaralı

Oklahoma'nın Taft kentinde bir açık hava festivalinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, yedi kişi yaralandı. ABD askerlerini anma günü (Memorial Day) etkinliğine yönelik saldırıyı düzenleyen 26 yaşındaki Skyler Buckner adlı şüpheli Pazar öğleden sonra teslim oldu. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

Yaralananlardan birinin 9 yaşında bir çocuk olduğu belirtildi. Yaralı şekilde hastaneye kaldırılan 39 yaşındaki bir kadınsa yaşamını yitirdi.

Olay, yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı bildirilen Eski Şehir Meydanı'ndaki yıllık Memorial Day etkinliğinde gerçekleşti.