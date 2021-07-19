ABD'de asgari ücretliler ev kiralarını karşılayamıyor

ABD'de konut fiyatlarının, asgari ücret alan kişilerin kiraları karşılayamayacak kadar yükseldiği belirtildi.

ABD Ulusal Düşük Gelirli Konut Koalisyonu'nun raporuna göre, ülkede tam zamanlı asgari ücretle çalışan kimse, 2 odalı bir evin kirasını karşılayacak durumda değil.

Ülkede tam zamanlı asgari ücretle çalışanlar, ABD ilçelerinin yalnızca yüzde 7'sinde tek odalı bir evin kirasını karşılayabiliyor.

Hükümet verilerine göre, asgari ücretin saatte 7,25 dolar olduğu ABD'de bir kişinin iki odalı bir ev kiralayabilmesi için saatte 24,90 dolar "konut geliri" olması gerekiyor. Tek odalı ev kirasını karşılayabilmek içinse saatte 20,40 dolar "konut geliri" elde etmek gerekiyor.

Rapora göre, ülke genelinde ortalama aylık kira ücretleri tek odalı evlerde 1061 dolar olurken, iki odalı evlerde 1295 oldu. Buna karşılık, ülkede kiracılar saatte ortalama 18,78 dolar kazanıyor. Bu, ayda 977 dolara tekabül ediyor

Kaliforniya, Florida ve New York'un aralarında olduğu 17 eyalette kiracılar iki odalı evin ortalama kirasının saatlik en az 5 dolar altında bir gelire sahip. Kiracı geliriyle kira fiyatları arasındaki farkın en yüksek olduğu yerse Hawaii oldu. Asgari ücretin saatlik 14 dolarla en yüksek olduğu Kaliforniya eyaletinde de kira fiyatlarının asgari ücretlilerin karşılayamayacağı kadar yüksek olduğuna işaret ediliyor.

Buna göre, bir asgari ücretlinin, tek odalı evin kirasını karşılayabilmesi için haftada 89 saat, iki odalı evin kirası içinse haftada 112 saat çalışması gerekiyor.

'İnsanlar uzun vadede zorlanmaya deva edecek'

Raporda, ülkede özellikle pandemi döneminde konut piyasasının istikrarsızlaştığı belirtilirken, konut kirası için hükümetin 46 milyar dolarlık bir kurtarma paketi sunduğuna, insanların buna karşın uzun vadede kiralarını ödemekte zorluk çekeceklerine dikkat çekiliyor.

Konut kirasını karşılamakta en çok zorlanan kesiminse Siyah ve Latin işçi aileler olduğuna işaret ediliyor.