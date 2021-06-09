ABD'de Almanların toplama kampında kullandığı gaz kullanıma sokuluyor

ABD'li bir Yahudi grup, Holokost sırasında kullanılan gazla mahkumları infaz etme planına karşı çıktı. Nazilerin Auschwitz'de bir milyondan fazla insanı sistematik olarak öldürmek için kullandığı Zyklon B şimdi Arizona'da mahkumları idam etmek için kullanmak isteniyor.

ABD'nin Arizona Eyaleti'nin mahkumları infaz etmek için Zyklon B'yi kullanma planı, Pazartesi günü ulusal Yahudi örgütü Amerikan Yahudi Komitesi tarafından “bir pestisit olarak tasarlanan ve Yahudileri yok etmek için kullanılan bir gazın ceza infaz idaresinde yeri olmadığını” açıklamasıyla kınandı.

Amerikan Yahudi Komitesi, "Arizona'nın bir infaz aracı olarak Zyklon B gazını kullanma kararı, inanılır gibi değil. Etkinliği konusunda hiç şüphe olmasa da -Naziler onu milyonlarca masum Yahudiyi öldürmek için kullandılar- bir soykırım aracı olarak tam da bu etkililiği, onu medeni bir devlet tarafından devlet tarafından onaylanan bir davada kullanılmasını tamamen uygunsuz kılıyor” dedi.

Arizona'da geçtiğimiz günlerde 20 yıldan uzun süredir kullanılmayan ve Zyklon B için malzemeler tedarik eden bir gaz odası yenilendi. Faturalar, devletin bir tuğla potasyum siyanür, sodyum hidroksit peletleri ve sülfürik asit satın aldığını gösteriyor.

Söz konusu gaz odaları ABD'deki en uzun süren, acılı ve rahatsız edici infazların gerçekleştiği yerlerdi.

Alabama, Kaliforniya, Mississippi, Missouri, Oklahoma ve Wyoming olmak üzere altı eyalette daha öldürücü gaza izin veriliyor. Oklahoma, Mississippi ve Alabama, vücudu oksijenden yoksun bırakmak için nitrojen kullanan nitrojen hipoksisine izin verdi.

115 mahkumun idam cezasına çarptırıldığı Arizona'da daha önce hidrojen siyanür kullanılmasına karar verilmişti. Eyalette 37 kişi öldürücü gazla öldürdü.