ABD'de 50 göçmen bir kamyonette ölü olarak bulundu

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı San Antonio kentinde 50 göçmen terk edilmiş bir kamyonetin içinde ölü olarak bulundu.

Kentin itfaiye yönetimi, ölü olarak bulunan göçmenlerin çoğunun Meksika, Guatemala ve Honduras'tan geldiğini açıkladı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıklayan San Antonio polisi, olayla ilgili üç kişinin gözaltına alındığını ifade etti. Polis, olayın insan kaçakçılığıyla ilgili olduğunun düşünüldüğünü açıkladı.

Kamyonetin içinde 4'ü çocuk 16 kişinin canlı olarak kurtarıldığı ve hastaneye sevk edildiği belirtildi. Göçmenlerin kamyonet içinde eyaletteki aşırı sıcaklardan etkilendiği kaydedildi.