ABD'de 2 hafta önce başlayan orman yangını hızla büyüyor

ABD'nin Oregon eyaletinde yaklaşık 2 hafta önce başlayan orman yangını hızla yayılıyor.

Yangının kapladığı alanın Rhode Island eyaletinin üçte biri büyüklüğüne vardığı belirtiliyor. Yangının eyaletteki yerleşim yerlerineyse az etkilediği aktarılıyor.

Yangının, Portland kentinin güney doğusunda yerleşim yerinin çok olmadığı bölgede yoğunlaştığı kaydedildi.

Yangınla birlikte bölgede en az 2 bin ev tahliye edilirken, 5 bin ev için de uyarı verildi. Yangın sonucunda en az 70 ev ve 100'den fazla dış yapı alevler içinde kaldı.

Yangının, güney batıdan esen sert rüzgarın etkisiyle kuzeye ve doğuya doğru hızla yayılmaya devam ettiği bildirildi.

Yangının olduğu bölgenin güney kesimindeki Klamath Falls ve Bly gibi yerlerde durumun kontrol altına alındığı ve tahliye talimatlarının gevşetildiği kaydedildi.