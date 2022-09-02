ABD: Yunanistan'ın S-300'leri yaptırıma tabi değil

ABD Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'ın Girit Adası'nda konuşlu Rus yapımı S-300 hava savunma sistemleriyle ilgili açıklama yaptı.

Yunan Hellas Journal gazetesinin konuya ilişkin sorusuna yanıt veren ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü sözkonusu sistemlerin CAATSA yaptırımlarına tabi olmadığını belirtti.

Bakanlık sözcüsü "1990'larda S-300'lerin Yunanistan tarafından satın alınması CAATSA yasasının kabul edilmesinden onlarca yıl öncedir. CAATSA Yasası'nın 231. bölümü yalnızca 2 Ağustos 2017'de veya sonrasında gerçekleşen belirli işlemleri yaptırım altına alır. Tüm NATO müttefiklerini ittifak içinde tam müşterek çalışmayı sağlamaya teşvik ediyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 23 Ağustos'ta Ege Denizi'nde Türk F-16'larına Yunanistan'ın S-300'lerinin radar kilidi attığını belirterek Türkiye'ye S-400'leri satın aldığı için uygulanan yaptırımları hatırlatmıştı.

Akar "Biz S-400 aldık. Yer yerinden oyladı, 'Nasıl alırsınız' diye. Şimdi 23 Ağustos'ta bunun bir alt modeli S-300'ler, NATO görevi yapan Türk F-16'larını radar kilidine aldılar. Kötü komşumuzun bu yaptığının görülmesi, anlaşılması ve anlatılması lazım. Bu kadar aleni şımarıklık, bu kadar pervasızlık kabul edilemez" demişti.

Yunanistan Girit Adası'na yerleştirilen S-300 hava savunma sistemini 1997 yılında Kıbrıs'tan satın almıştı.