ABD Yüksek Mahkemesi Boston Maratonu bombacısının idam cezasını onadı

Boston Maratonu bombalamasının faili Cevher Tsarnaev hakkında ABD Yüksek Mahkemesi, verilen idam cezasını onadı.

Tsarnaev, 2013'te üç kişinin ölümüne ve 260'tan fazla kişinin yaralanmasına neden olan saldırıdan dolayı suçlu bulunmuştu.

ABD Adalet Bakanlığı'nın, Tsarnaev'in mahkumiyetini onaylayan ancak ABD Anayasası'nın Altıncı Maddesi kapsamında adil yargılanma hakkının ihlal ediliği gerekçesiyle ölüm cezasını bozan 2020 tarihli bir alt mahkeme kararına itirazı böylelikle bozulmuş oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, seçimlerin öncesinde idam cezasını ulusal düzeyde ortadan kaldırmaya yönelik yasa çıkarmak için çalışmaya söz verdi ve eyaletler için de teşvikler belirledi. Biden idam yerine şartlı tahliye veya şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezalarını savundu.

Şu anda 28 yaşında olan Çeçen kökenli Kırgızistan vatandaşı, saldırı sırasında 19 yaşındaydı. Tsarnaev, maraton bombalamasında azmettiricilerin olduğunu, kendisinin ikincil bir rol oynadığını savundu.