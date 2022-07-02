ABD ve Taliban heyetleri bir araya geldi

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Thomas West başkanlığındaki ABD heyeti, Katar'ın başkenti Doha'da Taliban'ın üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi.

Sputnik'in haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Dışişleri ve Hazine bakanlıklarının yanı sıra ABD Uluslararası Kalkınma Ajansından (USAID) yetkililerin de bulunduğu heyetin 29-30 Haziran'da üst düzey Taliban temsilcileriyle görüştüğü kaydedildi.

Açıklamada, "ABD heyeti (görüşmede) Afganistan'da son depremlerin neden olduğu can kaybı ve hasar için taziyelerini dile getirdi ve depremden etkilenen Afgan halkının barınma ve temizlik ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra ülkede devam eden krize karşı insani yardımlar için USAID'den 55 milyon dolarlık yeni yardım da dahil olmak üzere ABD'nin insani desteğini aktardı" ifadeleri kullanıldı.

Afganistan'a 774 milyon doların üzerinde yardım sağlandı

ABD'nin Ağustos 2021'den bu yana Afganistan'a 774 milyon doların üzerinde yardım sağladığı belirtilen açıklamada, "Heyet Taliban'ın ABD insani yardımlarının dağıtılmasına artan müdahalesine ilişkin endişelerini dile getirdi. Her iki taraf, hizmetlerin sunumunda şeffaflığa ilişkin endişeleri ele alırken, ülke genelinde temel sağlık hizmetlerine kesintisiz erişimi sürdürmenin kritik önemi üzerinde anlaştılar" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca ABD'nin 3,5 milyar dolarlık Afgan Merkez Bankası rezervlerine yönelik attığı adımları ve Afgan Merkez Bankasının uluslararası güven inşa etmesine yönelik girişimlerin ayrıntılı olarak tartıştığı belirtildi.

Açıklamada, "Taliban, Afganistan topraklarının herhangi biri tarafından herhangi bir ülkeyi tehdit etmek için kullanılmasına izin vermeyeceğine dair taahhütlerini yineledi. ABD'li yetkililer, Afganistan'da El Kaide, IŞİD-H ve diğer terör örgütlerinin varlığının devam etmesiyle ilgili endişelerini dile getirdi" denildi.